Когда на улице замерзают ресницы: в Якутии температура воздуха упала ниже -50 градусов

В Якутии на этой неделе установился сильный мороз, который обычным термометром даже нельзя измерить, так как самая низкая указанная температура на нем составляет -50 градусов по Цельсию, сообщает агентство АР.

В Якутии живет примерно миллион человек. Холод там - ничего необычного. Школьники и студенты отправляются в учебные учреждения и в сорокоградусный мороз.

Однако во вторник школы были закрыты, полиция попросила родителей позаботиться о том, чтобы дети остались дома. FOTO: AP/Scanpix

В поселке Оймякон, являющимся одним из самых холодных обжитых мест в мире, по телевидению сообщили, что на улице столбик термометра быстро падает до наименьшей указанной на нем отметки в -50 градусов по Цельсию.