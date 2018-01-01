Кирилл Серебренников и другие участники дела «Седьмой студии» остались под арестом

Басманный суд Москвы отказался изменить меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников и директор студии Юрий Итин остались под домашним арестом, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — в СИЗО. Следственный комитет уже завершил расследование и увеличил сумму ущерба почти в два раза — с 68 миллионов до 133 миллионов рублей. Общий объем дела уже превысил 100 томов.

О завершении расследования стало известно в этот понедельник. В окончательной версии дела о хищении бюджетных средств сумма ущерба выросла почти в два раза — с 68 до 133 миллионов рублей. Минкульт России, признанный потерпевшим по делу, уже подал иск о возмещении вреда на эту сумму.

Несмотря на окончание расследования, следствие 16 января ходатайствовало сохранить меру пресечения для Кирилла Серебренникова и Юрия Итина, которые находятся под домашним арестом, и Алексея Малобродского, находящегося в СИЗО — до 19 апреля 2018 года. Адвокаты обвиняемых еще раз подчеркнули, что все обвинение строится только на показаниях Нины Масляевой, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии», которая признала вину и сотрудничает со следствием. Обвиняемые за исключением Масляевой своей вины по-прежнему не признают.

На заседании 16 января Кирилл Серебренников подчеркнул, что версия следствия абсурдна, а все показания Масляевой против него, Итина и Малобродского — ложь. «Оговорив нас, она вымолила себе возможно минимальное наказание. Она сама на очной ставке со мной призналась, что украла пять миллионов рублей. Но она украла их не у государства. Она украла их у «Седьмой Студии», она украла их у проекта «Платформа», где работала бухгалтером. Но верят ей, а тем, кто занимался непосредственно «Платформой», не верят», — сказал Серебренников.

Представители Следственного Комитета уверены, что собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о хищениях.