Эстония планирует отказаться от монет номиналом в 1 и 2 цента

На форуме о платежной среде Банк Эстонии предложил обсудить целесообразность в будущем округлять на кассах конечную стоимость покупки до ближайших 5 евроцентов, чтобы сократить пользование монетами номиналом 1 и 2 евроцента.

«Каждый год из Банка Эстонии отправляется в среднем два грузовика монет номиналом 1 и 2 евроцента, которые в магазинах раздают в качестве сдачи и которые в дальнейшем используются крайне мало. Центробанк предлагает обсудить, может ли в обращении быть меньше тех центовых монет, которыми люди пользуются крайне редко», - сказал вице-президент центробанка Мадис Мюллер.

Банк Эстонии считает, что в дальнейшем можно было бы по-прежнему платить с помощью монет номиналом 1 и 2 евроцента, но кассиры больше не давали бы в них сдачу.

По мнению центробанка, конечную стоимость покупки стоило бы округлять только при оплате наличными, а при карточном платеже покупатель по-прежнему платил бы точную сумму.

Для торговцев округление означало бы одноразовое обновление программного обеспечения касс. В то же время, по словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейл, округление было бы в широком плане полезным и для торговцев, и для потребителей. «Работникам магазинов пришлось бы тратить меньше времени на пересчет монет, а предприятиям - на прочие связанные с евроцентами действия. Потребители сейчас получают в магазинах сдачу 1- и 2-центовыми монетами, но сами очень редко платят в них. Маленькие центовые монеты обычно где-нибудь пропадают, поскольку многие считают мелкие монетки лишней морокой», - сказала Пейл.

Согласно недавним опросам общественного мнения, более половины жителей Эстонии поддерживает внедрение правила округления.

В ходе проведенного в сентябре прошлого года опроса округление поддержали 57% респондентов, 33% не поддержали, а 10% затруднились с ответом.

В еврозоне пока нет консенсуса по этому вопросу. Еврокомиссия не рекомендует отказываться от мелких монет, если это не поддерживают жители страны. В еврозоне на округление 1 и 2 евроцентов перешли пять стран: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, а с этого года также Италия. Опыт Финляндии, Нидерландов, Бельгии и Ирландии показывает, что округление не привело к росту цен. Во всех пяти странах у округления сейчас больше сторонников, чем противников.