Парламентская фракция «No sirds Latvijai» прекратила существование

Президиум Сейма сегодня рассмотрел заявление депутата Ринголда Балодиса о выходе из партии «No sirds Latvijai» (NSL), в связи с чем эта фракция официально прекратила существование.

После выхода Балодиса из NSL во фракции осталось четыре депутата, а по регламенту Сейма во фракции должно быть не меньше пяти депутатов.

Оставшиеся четыре депутата NSL - Ингуна Судраба, Гунар Кутрис, Айвар Мейя и Роман Межецкис - продолжат работать в Сейме как не входящие во фракции депутаты.

По заявлению депутатов Сейм должен решить вопрос об отзыве представителей NSL из комиссий по национальной безопасности и по мандатам, этике и заявлениям.