На Европу надвигается вторая волна аномальных снегопадов: авиакомпании отменяют рейсы

Сильная снежная буря надвигается на Великобританию, Нидерланды и Германию. Об этом предупреждают европейские СМИ.

Британские метеорологи предупреждают о приближении к европейскому континенту шторма Фионн. Сильный ветер до 130 км/ч со снегом ожидается на большей части Англии, Уэльса и Северной Ирландии уже вечером в среду, 17 января. Не исключены снегопады в Шотландии. Власти предупреждают об угрозе разрушений, которая сохранится в течение всего четверга.

Кроме того, сообщается о возможных перебоях в работе метрополитена и нарушении дорожного, железнодорожного и паромного сообщения. В прибрежных зонах возможно образование высоких волн, что может привести к выбросу крупного мусора на расположенные рядом дороги и объекты.

К четвергу стихия достигнет Нидерландов и дальше двинется в северную Германию. Голландские метеорологи предупреждают о большом количестве осадков в виде дождя, града и снега, а также сильном ветре на севере страны. Аэропорт «Схипхол» в связи с непогодой не исключает 18 января изменений в расписании. Авиакомпания KLM уже объявила об отмене 114 рейсов в период с 10:00 до 12:00. О возможных перебоях сообщают и операторы железных дорог. Многие районы Нидерландов готовятся к повторению шторма, произошедшего 3 января 2018 года.

Предупреждение о шторме выпустила и Немецкая метеорологическая служба. В некоторых частях Баварии, Баден-Вюртемберге, Саарланде, Рейнланд-Пфальце, на востоке Северного Рейна-Вестфалии и на юге Нижней Саксонии прогнозируются порывы ветра до 90 км/ч, местами до 115 км/ч. Власти сообщают об опасности падения деревьев. Из-за погодных явлений могут возникнуть перебои в работе общественного транспорта, в том числе и воздушного. Буря утихнет только в пятницу.

Как уже сообщал наш портал, в ночь на четверг в центральной и восточной части Латвии снежный покров увеличится на 1-4 сантиметра, в свою очередь в западных районах страны ожидаются лишь небольшие осадки.

Днем между облаков будет проглядывать солнце, местами возможен кратковременный снег.

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер переменчивого направления, температура воздуха не упадет ниже -3..-8 градусов.

В четверг днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер, а воздух прогреется до -3..+2 градусов.

В Риге ночью пройдет снег, но днем значительных осадков не ожидается. Температура воздуха повысится с -5 до -1 градуса