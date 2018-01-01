«Приезжайте к нам - в задницу мира»: в Замбии использовали слова Трампа для рекламы

Туристический сайт о Замбии разместил на своей странице в Facebook призывающую посетить страну рекламу, остроумно использовав в ней нашумевшие слова президента США Дональда Трампа, который в одном из своих недавних выступлений назвал страны Африки «задницей мира».

«Приезжайте в задницу мира - Замбию», - гласит рекламный баннер. В туристической компании также пообещали, что «единственные звезды и полосы, которые вы здесь увидите, будут в небе и на зебрах».

В публикации подчеркивается, что ее содержимое не отражает официальную позицию национального туристического агентства Замбии.

Большинство пользователей соцсети сошлись во мнении, что данная реклама - это «лучший способ выжать максимум из сложившейся ситуации». Граждане США же в комментариях выражают извинения за «грязный язык» своего президента. «Он не говорит за всех нас», - отметил один из них.

По данным СМИ, на минувшей неделе в ходе встречи с сенаторами в Белом доме, где обсуждались судьбы детей незаконных мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов, Трамп задался вопросом, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали люди с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «задницей мира».

Согласно рассказам журналистов, отдельно Трамп прошелся по гаитянам. Он заявил, что у США с Гаити не должно быть никаких сделок. «Зачем нам нужно еще больше гаитян? Просто выкиньте их», - заявил глава государства, добавив, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия.

Сам Трамп подобные заявления отверг. «Моя риторика на встрече по детям-мигрантам была жесткой, но такие выражения я не использовал», - отметил он у себя в Twitter.

Впрочем, последствия этой истории не заставили себя долго ждать. Посол США в Панаме Джон Фиили вскоре объявил о своей отставке, заявив, что не может служить верой этому президенту. Сальвадор выразил Вашингтону официальный протест. С критикой в адрес Трампа также выступили представители властей Южного Судана, Гаити, ЮАР, Ботсваны, Норвегии.