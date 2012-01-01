В Нигерии смертники устроили теракт рядом с лагерем беженцев: 12 человек погибли

В городе Майдугури, расположенном на северо-востоке Нигерии в федеральном штате Борно, террористы-смертники привели в действие взрывные устройства, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 48 получили ранения различной степени тяжести.

По информации агентства Reuters, в среду, 17 января, два террориста взорвали себя на окраине города в том месте, где расположено убежище для людей, потерявших жилища из-за действий боевиков «Боко Харам».

В конце прошлого года СМИ писали о том, что Боевики террористической группировки «Боко Харам» взяли под контроль город Магумери на северо-востоке Нигерии.

Незадолго до этого в городе Муби, также расположенном в штате Адамава, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, смешавшись перед этим с толпой верующих в мечети. В результате теракта погибли около 50 человек.

Нигерийские силовики сразу же объявили, что в преступлении угадывается почерк радикальной группировки «Боко Харам», которая регулярно устраивает взрывы с использованием смертников на северо-востоке страны.

«Боко Харам» - экстремистская группировка, регулярно осуществляющая нападения на христианские и образовательные учреждения, пропагандирует введение шариата. В 2015 году присягнула «Исламскому государству»* и стала именовать себя «Западноафриканской провинцией ИГ*».