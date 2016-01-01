В Чечне пропала женщина, которая требовала расследования исчезновения своего мужа

В Чечне пропала 26-летняя Амина Автурханова, которая добивалась от правоохранительных органов расследования исчезновения своего мужа. Об этом сообщают «Новая газета» и «Русская служба Би-би-си».

Женщина не выходит на связь с 8 января. По данным «Новой газеты», в тот день ее забрали из дома матери в Надтеречном районе Чечни. По информации адвоката Петра Заикина, ее могли задержать сотрудники правоохранительных органов.

«Новая» писала, что Автурханова может находиться в РОВД Старомысловского района. Петр Заикин посетил отдел, но не нашел там ее. «Би-би-си» обратилось в МВД по Чечне, но пока не получилось ответа.

Муж Автурхановой Зелимхан Джабаев упомянут в списке из 27 человек, которые, по данным «Новой газеты», были убиты силовиками в ночь на 26 января 2017 года в Грозном. Он был задержан в декабре 2016 года. Первое время полиция подтверждала, что он находится в Старопромысловском РОВД, но в январе он исчез.

Все это время Автурхановой неоднократно поступали угрозы, ее, как и других женщин, чьи мужья были задержаны и пропали в этот период, неоднократно вызывали в полицию. Но вплоть до начала 2018 года она не могла получить никакой информации о том, где находится ее муж.

После нападения на полицейских в Грозном в декабре 2016 года в Чечне были задержаны десятки человек. По данным «Новой газеты», по меньшей мере 27 из них были убиты силовиками в январе. Официально об их судьбе ничего не сообщалось.

По данным СМИ, часть задержанных через несколько недель задержали официально и обвинили в террористических преступлениях. Родственников пропавших людей заставляли писать заявления, что те уехали в Сирию.

Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что родственников пропавших в Чечне людей «взяли под защиту» правоохранительные органы. По ее словам, в республике возбудили уголовные дела об исчезновении 18 человек из списка «Новой».

Власти Чечни называют ложью публикации об убийстве задержанных, как и другие сообщения о совершаемых силовиками убийствах и пытках в республике.