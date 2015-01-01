Прокуратура отклонила прошение о помиловании «бухгалтера Освенцима»

Просьба о помиловании 96-летнего бывшего эсэсовца Оскара Грёнинга, осужденного на 4 года тюрьмы, отклонена. Два с половиной года назад суд приговорил его за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек.

Главный прокурор Люнебурга отклонил прошение о помиловании бывшего члена НСДАП, унтершарфюрера СС Оскара Грёнинга (Oskar Gröning), приговоренного к четырем годам тюрьмы за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек. Об этом в среду, 17 января, сообщила представительница прокуратуры нижнесаксонского города.

Теперь 96-летний подсудимый, известный как «бухгалтер Освенцима», может попросить о помиловании министра юстиции Нижней Саксонии. Обращение к главе земельного минюста - последняя возможность заменить реальное заключение на условное.

В конце декабря минувшего года Конституционный суд ФРГ отказал бывшему эсэсовцу в отсрочке исполнения приговора, вынесенного еще в июле 2015 года.

Оскар Грёнинг, поступивший добровольцем на службу в ряды СС, с сентября 1942 года по октябрь 1944 года заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.