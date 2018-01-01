Нидерланды: Ветер с порывами до 140 км/ч срывает крыши, сбивает с ног людей

В Нидерландах из-за сильной бури с порывами ветра до 140 км/ч повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов и отменены более 200 авиарейсов.

Смерть еще одного человека также, предположительно, связана с бурей, однако полиция пока до конца не установила обстоятельства его гибели.

Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах. В земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение.

В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

В связи с непогодой объявлен высший уровень чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на местное издание сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

У Нідерландах оголошено червоний (найвищий) рівень надзвичайного стану. Залізничне сполучення у країні призупинено. pic.twitter.com/TP67EuFk2R— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 18 января 2018 г.

«В Нидерландах объявлен красный (самый высокий) уровень чрезвычайного положения. Железнодорожное сообщение в стране приостановлено», – написал он.

FOTO: AP/Scanpix

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в связи с непогодой отменены более 200 авиарейсов и затруднено курсирование поездов между городами.