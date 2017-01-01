Москва обвинила США в передаче денег российской оппозиции

МИД России обвинил посольство США в Москве в скрытой передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в РФ. Об этом в четверг, 18 января, говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте министерства.

«Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства», — сказано в сообщении.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с новым нарушением иммунитета российских дипломатических предста

МИД России требует от американских властей наказать виновных в распространении информации о счетах посольства России в США. «Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс «Баззфид» опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что многие приведенные сведения сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во «вмешательстве в американские выборы».

«Но в случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных», — считают в МИД.