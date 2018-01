Трамп назвал самую опасную страну мира

Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. «Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики», — сообщил глава государства.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018