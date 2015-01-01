NASA: в 2017 году тенденция к глобальному потеплению продолжилась

Тенденция к глобальному повышению температур продолжилась в 2017 году, что подтверждают итоговые доклады Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По данным ученых, средняя температура в прошлом году лишь немного не дотянула до рекордных значений, и это при том, что в 2017-м поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана не был столь подвержен температурным аномалиям, как это было в 2016 году, сообщает The New York Times.

По данным NASA, 2017 год стал вторым в списке самых теплых лет за всю историю наблюдений (действующим рекордсменом является 2016 год). В NOAA используются другие методики подсчета, однако результаты учреждения также оказались неутешительными: ученые поставили 2017 год на третье место после 2016-го и 2015-го.

Согласно докладам, 17 из 18 самых теплых лет в современной истории наблюдений, которые ведутся с 1880 года, случились с 2001 года. По сравнению с концом XIX века температура в среднем выросла более чем на один градус по Цельсию из-за концентрации парниковых газов в атмосфере.

«Статистика по годам сама по себе не столь значимый показатель. Но мы наблюдаем повышение температуры более чем на один градус по сравнению с доиндустриальной эрой, и назад мы уже не вернемся», - прокомментировал результаты исследования представитель NASA Гэвин Шмидт.

Издание отмечает, что ученые не ожидали новых температурных рекордов от 2017 года, поскольку температурная аномалия Эль-Ниньо, или Южная осцилляция, при которой поверхностный слой приэкваториальной части Тихого океана повышается на 0,5 градуса Цельсия, завершилась в конце 2016-го. Именно с ее появлениями обычно связывают годы с наиболее высокими средними температурами.

«Сейчас мы наблюдаем слабый Эль-Ниньо, из-за чего температуры в океане слегка ниже нормы. Это обстоятельство, вероятно, отложит установление новых температурных рекордов на некоторое время», - заявил научный сотрудник Колумбийского университета Энтони Барнстон.

По мнению ученых, если к 2100 году температура на планете повысится более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, последствия для экологии будут необратимыми. Для того чтобы этого не произошло, в 2015 году по итогам международной конференции об изменении климата было подписано Парижское соглашение, в которое вошли 195 участников форума.

Впрочем, с приходом к власти в США Дональда Трампа соглашение оказалось под угрозой. Дело в том, что американский президент не верит в то, что выбросы парниковых газов являются главной причиной глобального потепления. В июне прошлого года Трамп объявил, что США выйдут из соглашения, а в сентябре Белый дом подтвердил это намерение.

Примечательно, что затраты США на ликвидацию последствий природных катаклизмов в 2017 году составили рекордные 306 миллиардов долларов. Данный факт наглядно продемонстрировал экономические риски от климатических изменений. «Ученые уже давно установили, что выбросы ведут к негативным переменам климата, следствием чего являются потопы, засухи и более частые штормы. Администрация Трампа же обещает увеличить американское производство нефти, угля и газа», - отмечали эксперты.