Из-за урагана в Северной Европе погибли восемь человек

Жизни восьми человек, в том числе двоих пожарных, унес ураган, обрушившийся на Северную Европу, сообщает ВВС.

Погибшие пожарные помогали расчищать завалы в Германии. Несколько человек погибли в Нидерландах и в Германии в результате падения падения деревьев и частей строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП после того, как его микроавтобус вынесло на встречную полосу.

В настоящее время ураган «Фредерике» пересек границу с Польшей.

В Германии в связи с порывами ветра до 140 км/ч накануне были отменены все рейсы поездов дальнего следования, а также поездов, курсирующих внутри страны.

Власти Германии, где 65 тыс. домов остались без электричества, предупредили людей, чтобы они не выходили на улицу и оставались в закрытом помещении. Многие школы закрыты.

В амстердамском аэропорту Схипхол были временно приостановлены полеты. Два из трех залов прибытия закрыли после того, как ветер сорвал обшивку крыши здания терминала.

В аэропорту Кельна были также временно отменены все рейсы. Один из терминалов аэропорта в городе Падерборн эвакуировали из-за повреждения крыши.

Полиция Нидерландов временно закрыла проезд в центр города Алмере в провинции Флеволанд в центральной части страны, где проживает около 200 тысяч жителей.