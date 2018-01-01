Китай обвинил США в нарушении территориальных вод

Министерство иностранных дел Китая обвинило Военно-морские силы США в том, что эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды. Об этом рассказал представитель МИД КНР Лу Кан, пишет Reuters в субботу, 20 января.

По данным министерства, USS Hopper 17 января 2018 года находился в пределах 12 морских миль от острова Хуанянь в Южно-Китайском море. Остров является спорной территорией: на него претендуют как Китай, так и Филиппины. После этого моряки китайских ВМС потребовали эсминец покинуть территориальные воды КНР.

В Минобороны Китая также заявили, что присутствие американских военных кораблей в этом регионе «подрывает мир и стабильность», а также ограничивает отношения двух стран. Китай «решительно выступает против» усиления свободы судоходства в своих территориальных водах, чем занимаются корабли ВМФ США.

Указано, что эсминец USS Hopper входит в состав 31 эскадры эсминцев Тихоокеанского флота США. Он был спущен на воду в 1996 году. Длина корабля – 153 м, ширина – 20 м. Максимальная скорость – 32 узла. Экипаж – 337 человек. На борту эсминца есть тактическое ударное вооружение, артиллерия и зенитная артиллерия, а также ракетное и противолодочное вооружение.

Отмечается, что в связи с инцидентом в МИД Китая пообещали принять «необходимые меры» для обеспечения защиты собственного суверенитета.