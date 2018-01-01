СМИ: боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле

Вооруженные боевики вечером в субботу, 20 января, напали на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-службы МВД Афганистана Наджиба Даниша. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших к настоящему моменту нет, однако, по словам очевидцев, возле отеля и непосредственно внутри здания велась ожесточенная стрельба, в результате которой погибли не менее 15 человек.

По словам Даниша, в нападении на Intercontinental Hotel участвовала группа из трех-четырех вооруженных боевиков. Он отметил, что среди террористов были в том числе смертники со взрывными устройствами. Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка.

Телеканал Tolo News сообщает, что здание отеля сейчас оцеплено, местные силовики пытаются взять ситуацию под контроль. По неподтвержденным данным, нападавшие использовали при атаке ручные гранаты и автоматическое оружие.

Один из сотрудников службы безопасности отеля сообщил, что террористы, вероятно, взяли нескольких человек в заложники.

Корреспондент телеканала, который находится в непосредственной близости от места событий, отметил, что точной информации о количестве боевиков пока нет. Предполагается, что террористы забаррикадировались на кухне отеля, а также в нескольких комнатах.

Неподалеку от места происшествия дежурит большое количество автомобилей скорой помощи, но медиков пока не подпускают близко к отелю. Очевидцы рассказывают, что некоторые части здания объяты огнем.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ передает, что в результате атаки были убиты или ранены 15 человек на первом и втором этажах отеля. Об этом рассказал один из посетителей отеля, которому удалось бежать из здания после начала штурма.

Это уже не первая атака на Intercontinental Hotel за последнее время. Так, летом 2011 года на этот же отель напали пять террористов смертников и еще несколько вооруженных боевиков. В здании прогремели несколько взрывов, террористы стреляли из автоматического оружия. В результате теракта погибли 12 человек, еще шесть получили ранения, в том числе трое стражей порядка.

Отметим, что данный отель является одним из двух крупнейших в Кабуле. В нем регулярно проводятся конференции с участием высокопоставленных чиновников. Там также останавливаются иностранные граждане. Ранее на этой неделе местное посольство США объявило о полученной информации о том, что экстремисты планируют в ближайшее время провести атаку на один из городских отелей.