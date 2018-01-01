Турция ударила по курдам «Оливковой ветвью»

Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Самолеты ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовые удары по курдским позициям.

Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки «Исламское государство».

Действия турецких войск поддерживают также силы оппозиционной режиму Башара Асада «Свободной сирийской армии».

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана), а также сами боевики из запрещенной в Турции РПК. Эрдоган назвал эту группу террористической.