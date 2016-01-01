Тереза Мэй: второго референдума по Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отклонила предложение европейских политиков отказаться от выхода страны из Евросоюза. Второго референдума по Brexit не будет, заявила Мэй в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 20 января. Она подчеркнула, что парламент Соединенного Королевства предложил принять решение о выходе из ЕС самим гражданам, и они сделали свой выбор.

Одновременно Тереза Мэй заверила в том, что Великобритания останется партнером Евросоюза. Она напомнила, что Соединенное Королевство после выхода из ЕС будет сотрудничать с европейцами, в частности в вопросах обороны и безопасности. «Мы покидаем ЕС, но не Европу», - указала она.

Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее предложили Великобритании не выходить из Евросоюза. Если же правительство в Лондоне не изменит свой взгляд на происходящее, в будущем году Brexit станет реальностью со всеми негативными последствиями, заявил Туск 16 января. Если британцы изменят свое мнение, «наши сердца по-прежнему открыты» для них, добавил глава Евросовета.

Юнкер выразил надежду на то, что слова Туска будут услышаны британскими властями. Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что «наша дверь по-прежнему открыта», подчеркнул глава Еврокомиссии.

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие британцы в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.