Трамп подвел итоги первого года президентства: «Беспрецедентный успех!»

Президент США Дональд Трамп подытожил успехи за первый год своего президентства.

«Беспрецедентный успех для нашей страны – во множестве сфер – с момента выборов», – написал он написал в Twitter.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами «Исламского государства».

Unprecedented success for our Country, in so many ways, since the Election. Record Stock Market, Strong on Military, Crime, Borders, & ISIS, Judicial Strength & Numbers, Lowest Unemployment for Women & ALL, Massive Tax Cuts, end of Individual Mandate - and so much more. Big 2018!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018