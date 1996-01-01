Пожар в пражском четырехзвездочном отеле: число жертв возросло до четырех

Количество жертв пожара в пражском отеле Eurostars David выросло до четырех. Об этом сообщил представитель городской больницы, передает Reuters.
Два человека погибли 20 января и были идентифицированы как гражданин Германии 1996 года рождения и гражданка Южной Кореи 1997 года рождения.
По словам представителя, еще две женщины погибли 21 января, они еще не опознаны.
По данным полиции, четыре пострадавших находятся в больнице, их состояние неизвестно.
Расследование причин пожара продолжается.
Ранее сообщалось, что пожар в отеле Eurostars David в Праге потушен.