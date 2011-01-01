Боевики напали на пятизвездочный отель в Афганистане и убили 43 человека

Жертвами нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле стали 18 человек, в том числе девять граждан Украины, сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции. СМИ ранее утверждали, что власти занижают число жертв и от рук террористов и при штурме погибли более 40 человек.

По официальным данным, среди жертв теракта один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана.

Ранее в МИД Украины заявили о гибели одного гражданина страны в Intercontinental.

Посольство РФ в Кабуле не получало информации о жертвах и пострадавших среди россиян, заявил ТАСС в воскресенье пресс-атташе дипмиссии Алексей Косарев: «Посольство работает в плане уточнения информации по россиянам».

Четыре вооруженных террориста проникли в здание в субботу вечером, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 17 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.

Intercontinental - популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники.

В июне 2011 года отель уже становился целью атаки боевиков. Тогда в результате четырех взрывов погибли 10 граждан Афганистана.