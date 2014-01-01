У Порошенко отреагировали на заявление Пескова: Тайных встреч с Путиным не было!

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей, заявляют в Администрации Президента

Встречи президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина происходят исключительно в трехстороннем формате. Об этом рассказали в Администрации президента Украины в воскресенье, 21 января.

«Ни одной встречи в двустороннем формате, начиная с 2014 года, когда Петр Порошенко стал президентом, между ними не было. Все встречи Петра Порошенко и Владимира Путина происходят при свидетелях и являются публичными. Все остальное – это манипуляции», – сказали в Администрации.

Как уточнил источник из близкого окружения Порошенко, одна из причин того, что встречи между российским и украинским президентами не проходят без свидетелей является огромное недоверие Порошенко к Путину. «Именно по причине недоверия Порошенко и отказывается от каких-либо встреч наедине с Путиным. Есть опасения, что после такой возможной встречи информация будет полностью искажена», – добавил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. «Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», – сказал он.