Госдеп США просит Турцию ограничить военную операцию по времени и масштабу

Соединенные Штаты призывают Турцию к тому, чтобы ее военные операции на северо-западе Сирии были ограничены по масштабу и продолжительности. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента от имени руководителя пресс-службы Хизер Нойерт. Ранее Франция потребовала созыва экстренного заседания Совбеза ООН в связи с военными действиями в Сирии.

Госдеп также настаивает, чтобы Анкара проявляла осторожность для избежания жертв среди мирного населения. «Как отметил вчера госсекретарь (Рекс) Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

«Мы по-прежнему поддерживаем противодействие с Турцией, являющейся союзником по НАТО и критически важным партнером в усилиях по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство«*, ее легитимных угроз с точки зрения безопасности. Мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - цитирует документ ТАСС.

Нойерт также призвала «все стороны сосредоточиться на центральной цели» - разгроме ИГ*. По ее словам, «настало время для великих государств работать вместе, чтобы добиться мирной стабильности для народа Сирии».

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. СНС - это основная ударная сила курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которой оказывают поддержку США.