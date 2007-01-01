В Узбекистане врачи нашли в теле младенца 16 стальных игл

В Узбекистане врачи Республиканского центра экстренной медицинской помощи Ташкента (РНЦЭМП) извлекли из тела 11-месячного младенца из Ферганской области 13 из 16 стальных игл, которые в него кто-то намеренно воткнул, передает сайт Kun.Uz.

Мать ребенка обратилась к детскому урологу, когда у младенца возникли проблемы с мочеиспусканием. Во время рентгеновского обследования было обнаружено, что в теле ребенка имеются инородные металлические иглы. После этого младенца срочно отправили на операцию в Ташкент.

17 января малыша с температурой и начавшейся пневмонией доставили в столицу Узбекистана, уточняет UzNews. После проведения соответствующих анализов стало известно, что иглы внутри младенца находились на протяжении одного-полутора месяцев. 18 января была проведена операция, в ходе которой из тела малыша извлекли 13 иголок.

Руководитель детским отделением центра скорой помощи профессор Хабибулла Акилов указал, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок. Рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. Это означает, что кто-то на протяжении долгого времени одну за другой втыкал иглы в тело грудного ребенка.

«11-месячный ребенок перенес девятичасовую операцию. Команда хирургов разделилась на группы и сначала удалила девять игл из брюшной полости и шеи. После этого начала работать команда кардиохирургов, сердечно-сосудистые хирурги и, наконец, продолжил кардиохирург», - сказал Акилов.

Операция по извлечению игл проходила на протяжении девяти часов. На данный момент ребенок находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще три иголки, которые врачи сочли не угрожающими его жизни, все еще остаются в теле.

Вставлять иглы в тело ребенка, предположительно, могли с целью избавиться от нежелательного младенца или в качестве ритуала. В 2007 году китайские врачи обнаружили в теле молодой женщины 26 игл. Предполагалось, что родители девушки, когда той не было и года, заставили ребенка проглотить иглы, которые впоследствии перемещались по ее телу. Ее родители ждали сына, и поэтому решили убить новорожденную девочку.

Вместе с тем известен случай, когда в 2009 году в Бразилии отчим, практикующий черную магию, воткнул в тело двухлетнего пасынка 50 стальных игл. Мать привела мальчика в больницу с жалобами на боли в животе. На рентгеновском снимке врачи сразу обнаружили 17 игл в его пищеварительной системе, а при более тщательном обследовании количество металлических предметов, найденных в теле ребенка, выросло в несколько раз.