В США договорились временно возобновить работу правительства

Американские сенаторы договорились по законопроекту о финансировании, который позволит правительству работать до 8 февраля. В Сенате также договорились и о решении вопроса мигрантов.

Федеральное правительство США возобновляет работу после так называемого «шатдауна». Об этом в понедельник, 22 января, заявил лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер, сообщает Reuters.

«Мы будем голосовать сегодня, чтобы снова возобновить работу правительства», - сказал Шумер.

По его словам, демократы настаивали на том, чтобы любое краткосрочное законодательство о бюджетных расходах на содержание правительства должно включать защиту для молодых незарегистрированных иммигрантов.

Республиканцы отказываются вести переговоры по иммиграции, пока демократы не проголосуют за возобновление работы правительства.

Шумер уточнил, что договорился с республиканским лидером Сената Митчем Макконнеллом по законопроекту о финансировании, который позволит правительству работать до 8 февраля и планировать решение вопроса мигрантов.

Ранее сообщалось, что Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.