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Аномальные морозы: в Сибири так холодно, что шины автомобилей рассыпаются (видео)

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

На одном из развлекательных порталов появилось видео с Ванкорского месторождения на Ямале (полуостров на севере Западной Сибири), где автор показывает шину автомобиля, застывшую на морозе. Материал протектора стал настолько хрупким, что его можно сломать без особых усилий.

Мужчина на видео наступает на шину, и она ломается. «Ломается как макароны», — комментирует мужчина. Пользователи соцсетей комментируют: «Только люди вопреки всему остаются несломленными!»;

По данным автора видео, на Ванкоре 22 января было ниже 50 градусов холода.

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