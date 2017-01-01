В США в школе произошла стрельба: погиб один человек

В средней школе в Кентукки во вторник, 23 января, утром произошел инцидент со стрельбой, в результате которого ранены несколько человек и один погиб, сообщает NBC4i со ссылкой на губернатора штата. WAFB Channel 9 сообщил о пяти пострадавших.

В школу в округе Маршалл в Бентоне после 9:00 утра прибыли полицейские машины и несколько машин скорой помощи. Полиция заверила, что ситуация взята под контроль и более не представляет опасности.

Губернатор Кентукки Мэтт Бевин сказал, что стрелок находится под стражей. «Трагедия из-за стрельбы в округе Маршалл, стрелок арестован, подтвержден один факт летального исхода, несколько других ранены», - написал он в Twitter. «Многое еще неизвестно, пожалуйста, не спекулируйте и не распространяйте слухи», - попросил он.

Обстоятельства выясняются, мотивы стрелка пока неизвестны. Между тем это уже вторая за сутки стрельба в американской школе. Ранее 16-летний подросток открыл стрельбу в школе города Италия в Техасе в округе Эллис, примерно в 72 км от города Даллас. Пострадала и была госпитализирована учащаяся, сообщает The New York Post.

В апреле 2017 года произошла стрельба в школе Сан-Бернардино, как стало известно, ее устроил муж учительницы начальных классов, погибли она и восьмилетний ученик, оказавшийся в момент нападения рядом с педагогом. Кроме того, ранения получил еще один ученик, он находится в стабильном состоянии. Стрелок покончил жизнь самоубийством.





