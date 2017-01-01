США: Россия ответственна за химатаку в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил во вторник, 23 января, в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.

По словам Тиллерсона, Москва, взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия. «Только вчера более 20 гражданских лиц, подавляющее большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора», - отметил глава Госдепа. По его словам не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.

Госсекретарь имел в виду сообщения сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии, напоминает агентство dpa. По данным же французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.

Россия не способна остановить Асада

Днем ранее, 22 января, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twittere ведомства: «Давайте говорить откровенно. Россия не желает или неспособна остановить режим Асада в деле уничтожения невинных сирийцев. Мы должны проявить твердую решимость и привлечь к ответственности всех, кто применяет химическое оружие, которое уже унесло слишком много жизней сирийцев».

В российском МИД утверждения Госдепартамента США о том, что Москва блокирует работу по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии, вызвали резкую реакцию. Замглавы российского дипломатического ведомства в комментарии «Интерфаксу» назвал эти заявление Вашингтона «грязными и лживыми».