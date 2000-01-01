Trump not welcome: в Швейцарии протестуют против Трампа

Демонстрации протеста против запланированного приезда в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) президента США Дональда Трампа прошли во вторник вечером в ряде городов Швейцарии. Как передает Reuters, в Давосе протестующие прорвались сквозь кордон безопасности. Затем акция была пресечена полицией.

ТАСС со ссылкой на швейцарскую вещательную компанию RTS передает, что общественные акции против форума и Трампа прошли в целом ряде городов: Цюрихе, Лозанне, Женеве, Невшателе, Фрибуре и Беллинцоне. В них приняли участие сотни людей. Самой многочисленной стала акция в Цюрихе, куда пришли до 2000 человек.

В центре Лозанны на площади Европы демонстранты составили из свечей лозунг: Trump not welcome. Этот лозунг присутствовал также на плакатах. На одном из плакатов можно было прочесть: «Убирайся в свою страну - задницу мира», что служило напоминанием о скандале вокруг приписываемых Трампу оскорбительных высказываний об иммигрантах из Гаити и стран Африки.

В Давосе Дональд Трамп планирует обсуждать с участниками ежегодного заседания ВЭФ в том числе ситуацию вокруг КНДР, дальнейшую судьбу «ядерной сделки» с Ираном, а также ход борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Трамп прибудет в Швейцарию в четверг утром по местному времени, на Всемирном экономическом форуме он выступит в пятницу.

Безопасность в Давосе во время ВЭФ, помимо тысячи полицейских, обеспечивают около 4000 солдат швейцарской армии.



