Невероятное зрелище: на Филиппинах извергается вулкан Майон

На Филиппинах продолжается извержение вулкана Майон, поток лавы растянулся уже на три километра.

Во вторник и утром в среду вулкан изверг лаву на высоту 600 метров над кратером, а облако пепла достигло пятикилометровой высоты.

Вулкан Майон активизировался более двух недель назад, а извержение в ночь на вторник стало одним из самых впечатляющих за последние дни.

Власти в понедельник расширили зону безопасности вокруг кратеры до 8 километров, людей попросили эвакуироваться, их также предупредили, что в ближайшие дни возможно большое извержение.

Однако не все жители готовы подчиниться, люди пытаются вернуться в свои дома, чтобы проверить, в безопасности ли находится их собственность.