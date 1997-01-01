Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик Ту-160М с заводским номером 8-04 в январе начал испытательные полеты. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, до конца 2018 года этот ракетоносец будет передан Воздушно-космическим силам России. Публике он был показан в ноябре 2017-го на Казанском авиационном заводе.

Данный самолет изготовлен из советского задела и не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика — Ту-160М2.

«На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними»,

— пояснил источник, добавив, что производство Ту-160М2 с нуля пока невозможно из-за неготовности документации.

Демонстрационный полет этой машины запланирован на 25 января. За ним, как сообщала пресс-служба Кремля, понаблюдает президент России Владимир Путин.

Серийный выпуск Ту-160, начавшийся в 1984 году в Казани, был приостановлен в 1990-е после того, как тогдашний президент Борис Ельцин в 1992-м объявил об отказе от закупки этих самолетов. В 1997-м начались работы по восстановлению производства: две машины были достроены из старых заделов, сохраненных на заводе.

В данный момент в составе ВКС России находятся 11 Ту-160 и 5 Ту-160М.