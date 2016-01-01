Трамп готов дать показания по «российскому делу»

Американский президент Дональд Трамп изъявил желание дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует возможное российское вмешательство в выборы президента в 2016 году, под присягой. Об этом сообщает Bloomberg.

«По правде говоря, жду этого с нетерпением», – заявил лидер США журналистам в Белом доме.

По данным СМИ,

Мюллер намерен задать Трампу вопросы об увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Ранее The Washington Post сообщала о темах, которые интересуют следователей команды Мюллера и о которых могут спросить президента. Во-первых, это отстранение от исполнения своих обязанностей экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Во-вторых, резонансная отставка с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Газета также обратила внимание на то, что спецпрокурора заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить главу Минюста США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод по расследованиям вокруг РФ. Именно после этого Минюст назначил Мюллера возглавить это расследование. Недавно его команда допросила Сешнса.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.



