175 лет тюрьмы за сексуальные домогательства и педофилию

Суд американского штата Мичиган назначил бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару наказание в виде лишения свободы на срок 175 лет. 54-летний мужчина был признан виновным в многочисленных сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает USA Today.

«Сэр, вы не заслуживаете выхода на свободу из тюрьмы. Я только что подписала ваш смертный приговор. К сожалению, для восстановления правосудия в полной мере мои полномочия как судьи ограничены», - цитирует издание слова судьи Розмарии Акуилины.

За последние семь дней суд заслушал показания 156 жертв, которые пострадали от действий Нассара. Сам бывший врач американской сборной признал свою вину лишь в десяти эпизодах сексуальных домогательств.

В декабре прошлого года Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение большого архива детской порнографии,

который сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера.

Ларри Нассар был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Ранее он также работал с атлетами в университете Мичигана.





