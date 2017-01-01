Опрос: более 30% водителей превышают скорость, снижают - только перед радарами

Более 30% водителей регулярно превышают скорость и снижают ее только перед фоторадарами. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТБ).

Также опрос показал, что 34,4% автоводителей не знают о том, что за участие в дорожном движении без годного полиса страхования гражданско-правовой ответственности и технического осмотра они могут быть оштрафованы несколько раз в течение суток. Сравнительно небольшое количество водителей вообще не информированы о том, что фоторадары и полицейские экипажи могут проверять не только скорость движения, но и то, есть ли у автомобиля действительный полис и техосмотр.

В 2017 году фоторадары зафиксировали 6716 транспортных средств, участвовавших в дорожном движении без пройденного своевременно технического осмотра, а без действующего полиса - 8428. По данным Госполиции, в прошлом году экипажи полиции составили 6844 протокола о вождении транспортных средств, у которых не был своевременно пройден технический осмотр, а также 8895 протоколов о вождении транспортного средства без полиса страхования. В свою очередь данные ЛБСТБ свидетельствуют о том, что общее число незастрахованных транспортных средств составляет примерно 1,5%.

Чтобы разъяснить обществу необходимость своевременного прохождения технического осмотра и приобретения страховки, а также уменьшить количество автоводителей, которые не покупают полис или не проходят своевременно технический осмотр, в период с 22 января по 4 февраля ЛБСТБ в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения и Госполицией проводят социальную кампанию.

В ее рамках планируется провести широкую профилактическую работу, разъясняя автоводителям, что страхование и технический осмотр - это не просто формальность, навязанная автоводителям государством, а гарантия безопасности для самого автоводителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Также, чтобы точнее определить количество автоводителей, участвующих в дорожном движении без действительного полиса или техосмотра, в ходе кампании стационарные фоторадары будут усиленно контролировать сроки действия полисов и технического осмотра.