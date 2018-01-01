Комментарий полиции по поводу случая в Марупе, когда ребенка пытались усадить в машину

Информация о случае в Марупе, когда неизвестные звали несовершеннолетних в автомобиль, не подтвердилась. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил начальник Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

Созданный родителями ажиотаж вызвал беспокойство у детей и школьники, которым дома уделялось меньшее внимание, многое выдумали, сказал Созинов. После прозвучавшей в среду информации полиция сегодня получила информацию, что одну девочку пригласили сесть в белый джип. Оказалось, что это были ученики старших классов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Риге и ее округе действуют люди, которые вроде бы пытаются затащить в машину чужих детей. Предупреждают о микроавтобусе светлого цвета и внедорожнике.

18 января сотрудники полиции получили информацию о том, что в Марупе на улице к одному малолетнему мальчику подъехал белый микроавтобус, после чего один из находившихся в салоне мужчин пригласил ребенка забраться в автомобиль.

Мать 12-летнего мальчика агентству LETA уточнила, что 18 января мальчик после 16.00 шел по улице Лилию, когда около него притормозил белый микроавтобус с затемненными окнами. Затем сидевшие внутри двое незнакомцев велели ребенку залезть к ним в автомобиль.

Согласно информации LTV, несколько дней назад похожий случай произошел в Риге.

Ученик четвертого класса Рижской 11 основной школы А.Пумпура после уроков созвонился с мамой, после чего пошел на трамвайную остановку. По дороге, по его словам, к нему подъехал микроавтобус или внедорожник, водитель которого предложил мальчику сесть в машину, сказав, что родители ребенка попали в больницу и мужчина отвезет ребенка к ним. Так как школьник только что говорил с мамой по телефону, он не поверил, бысрто вернулся в школу и предупредил одноклассников, после чего снова позвонил маме.

Именно регулярное общение с родителями по телефону, возможно, спасло мальчика от беды.

Школа проинформировала всех родителей, учителя обсудили с детьми действия в подобных случаях.