МИД Украины требует от РФ прекратить отправлять гумконвои

Киев направил Москве ноту протеста в связи с направлением очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс. Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права, утверждают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с направлением Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права и ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами, а также без официального согласия с украинской стороной и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой снова пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия МККК», - сказано в сообщении.

В связи с этим, МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины.

Напомним, на неподконтрольную часть Донбасса из России в четверг, 25 января, отправился 73-й так называемый гуманитарный конвой.