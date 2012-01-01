«Он сходит с ума»: врачи Ассанжа бьют тревогу

Врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразили опасение за его психическое состояние, на котором негативно сказывается многолетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

«Мы не можем раскрыть результаты обследования из-за врачебной тайны, но по нашему мнению, продолжительное заключение в посольстве опасно для него, физически и психологически», — говорится в заявлении медиков, проводивших осмотр Ассанжа.

«Неопределенность бессрочного заключения причиняет глубокие психологические и физические травмы...Они могут включать тяжелое беспокойство, патологические уровни стресса, диссоциации, депрессии, суицидальные мысли, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли и другие», - цитирует докторов Сондра Кросби и Брок Чишольм «Комсомолка».

По их оценке, Ассанж более пяти с половиной лет не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции и внешнему пространству.

Основатель Wikileaks попросил убежища в посольстве Эквадора в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где его обвинили в домогательстве и изнасиловании. Ассанж опасается, что Стокгольм передаст его властям США, где ему грозит наказание вплоть до смертной казни за публикацию секретных документов.