В ЕС запретили проводить тесты для определения гомосексуальности беженцев

Суд Европейского Союза в Люксембурге решил в четверг, 25 января, что на соискателях статуса беженца нельзя проводить психологические тесты для определения их сексуальной ориентации.

В частности, суд постановил, что подобные тесты в настоящее время слишком ненадежны, чтобы обосновывать таким образом вмешательство в частную жизнь беженцев.

Поводом для рассмотрения дела в суде стал иск нигерийца, который запросил убежище в Венгрии. В прошении о предоставлении убежища мужчина заявил, что на родине ему угрожает опасность по причине его гомосексуальности. И хотя венгерские власти установили, что высказывания соискателя достоверны и не противоречат друг другу, в психологическом заключении говорится, что заявленная сексуальная ориентация нигерийца не подтвердилась.

Как говорится в заключении Суда Европейского Союза, чиновники вправе проводить акты экспертизы в отношении соискателей статуса беженца, чтобы установить, насколько те нуждаются в защите. Однако это процедура должна соответствовать Хартии Европейского Союза по правам человека, особенно в том, что касается права на защиту достоинства человека, а также права на неприкосновенность частной и семейной жизни.

В свою очередь, суд постановил, что посягательство на права соискателей статуса беженца допустимо лишь тогда, когда экспертиза базируется на «достаточно достоверных методах». Однако определения сексуальной ориентации это не касается. Согласно решению суда, если соискатель не может предоставить доказательства своей гомосексуальности, то власти при вынесении решения о предоставлении ему убежища могут основываться на правдоподобности его высказываний.