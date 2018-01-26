США расширили санкции против России из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Список попавших под санкции частных лиц и предприятий опубликован на сайте американского Минфина.

В частности, в перечень вошли 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом».

Всего в списке оказался 21 человек, среди которых и замминистра энергетики России Андрей Черезов. Из организаций, на которые распространены ограничения, следует выделить «Силовые Машины».

Seal of the U.S. Department of the Treasury, 1789U.S. Department of the Treasury

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. Ожидается, что в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.