Ищете дешевые авиабилеты? Остерегайтесь этого сайта!

Литовский консультационный центр по защите прав потребителей сообщает о предостережении Департамента туризма относительно фирмы UAB Skrydziai LT, которая в качестве портала по продаже билетов действует по адресу 24fly.com. У этого сайта есть латышская и эстонская версии. Департамент туризма Литвы не рекомендует приобретать авиабилеты на этом портале.

Как сообщили в департаменте, занимающаяся организацией рейсов материнская компания UAB Skrydziai LT - UAB Travelonline Baltics – не предоставила необходимые данные, касающиеся гарантии предприятия, вследствие чего разрешение на деятельность компании приостановили. По оценке Департамента туризма Литвы, есть основания подозревать и дочернюю фирму в том, что она не сможет выполнить обязательства, указанные в договорах с клиентами. Департаменту не удалось связаться с руководством предприятий, чтобы получить точную информацию о ситуации или разувериться в своих подозрениях.

Если есть люди, которые покупали авиабилеты на портале www.24fly.com, то Консультационный центр по защите прав потребителей советует проверить годность билетов, связавшись непосредственно с авиаперевозчиком.