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Экс-глава Пентагона призвал НАТО создать план на случай войны с РФ

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Экс-министр обороны США Эштон Картер заявил, что надо быть готовыми не только к кибератакам со стороны России, но и к вторжению «зеленых человечков».

Бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает войну с Россией весьма вероятным сценарием и призвал Пентагон разработать на этот случай детальный план.

«Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков», к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО», – заявил он.

По мнению Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

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