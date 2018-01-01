В многоэтажке в центре Баку произошел взрыв

Взрыв прогремел в центре Баку в Азербайджане около станции метро «28 Мая», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

Некоторые СМИ сообщали о двух жертвах взрыва, но официальные власти это опровергли.

После взрыва в магазине канцелярских товаров на первом этаже начался пожар.

Заместитель гендиректора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев позднее рассказал, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа. Алиева цитирует сайт Vesti.az: «Вчера на территории велись какие-то раскопки и явно чувствуется, что газовая линия КСК была задета».

Сообщается, что в результате взрыва пострадал один человек.

На месте работают силы полиции и МЧС. Перекрыты несколько кварталов, в том числе проспект Азадлыг.



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