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В Саудовской Аравии освободили принца, который входит в 100 богатейших людей мира

Meduza.io
Saūda Arābijas princis Al Valids bin Talals | Фото: STAFF / REUTERS

Саудовский принц аль-Валид бин Талал, который с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, 27 января вышел на свободу.

По информации агентства Reuters, он вышел на свободу после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное расследование о коррупции. Размер выплаты, которую мог сделать аль-Валид бин Талал, не называется.

Сам принц незадолго до освобождения заявил Reuters, что в его отношении «нет никаких обвинений». «Есть только дискуссии между мной и правительством», — сказал он.

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