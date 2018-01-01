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На Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в Кабуле

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

Огни Эйфелевой башни в Париже погасят в память о жертвах теракта в Кабуле, при котором погибли 95 человек и более 150 пострадали. Об этом в субботу, 27 января, сообщила в Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.

«Париж, парижанки и парижане сочувствуют афганскому народу, который снова столкнулся с террористическим варварством», — написала она.

По словам градоначальницы, огни башни потухнут в полночь.

Взрыв в Кабуле прогремел ранее в субботу в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства иностранных государств и правительственные учреждения. Теракт совершил смертник, который подорвал себя в заминированной машине скорой помощи. Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), передает NPR.

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