На Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в Кабуле

Огни Эйфелевой башни в Париже погасят в память о жертвах теракта в Кабуле, при котором погибли 95 человек и более 150 пострадали. Об этом в субботу, 27 января, сообщила в Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.
«Париж, парижанки и парижане сочувствуют афганскому народу, который снова столкнулся с террористическим варварством», — написала она.
По словам градоначальницы, огни башни потухнут в полночь.
Взрыв в Кабуле прогремел ранее в субботу в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства иностранных государств и правительственные учреждения. Теракт совершил смертник, который подорвал себя в заминированной машине скорой помощи. Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), передает NPR.
Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes de l'ignoble attentat qui a frappé le coeur de #Kaboul. La Ville de #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont aux côtés du peuple afghan qui fait face une nouvelle fois à la barbarie terroriste. pic.twitter.com/o0e8HCJKDU— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 января 2018 г.