США и ЕС изменят ядерную сделку с Ираном

У американцев и европейцев возникает все большая озабоченность по поводу пагубного влияния Ирана на весь Ближний Восток, сказал Рекс Тиллерсон.

США и их союзники в Европе создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном. Об этом сказал в субботу, 26 января, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Укринформ.

«Что касается иранского ядерного соглашения, то президент Трамп достаточно четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. То, что мы согласились сделать, это работа с нашими европейскими коллегами, особенно с Е3, и, в конце концов, с ЕС, чтобы определить, вопросы по каким сферам, по нашему мнению, должны быть решены, а также о механизме, согласно которому мы можем рассмотреть эти вопросы», – сказал Тиллерсон во время поездки в Варшаву.

Он подчеркнул, что «рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов», а также возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение.

«В США возникает все большая озабоченность и обеспокоенность по поводу пагубного поведения Ирана во всем регионе: поддержка повстанцев хути в Йемене; запуск ракет из Йемена по Саудовской Аравии; поставка оружия ополченцам, которые дестабилизируют Ирак и Сирию; поддержка ливанской Хезболла», – перечислил секретарь Госдепа и отметил, что эти беспокойства также разделяют союзники США.

По его словам, «наша рабочая группа также намерена определить сферы более тесного сотрудничества с Европой, чтобы ответить на пагубное поведение Ирана».