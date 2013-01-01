Умер создатель IKEA, скромный миллиардер Ингвар Кампрад

Кампраду был 91 год. По данным компании, он умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.

Bloomberg весной 2017 года оценил состояние Кампрада в 42,9 млрд долларов.

Кампрад, один из богатейших людей мира, известен своей скромностью. При этом его благотворительный фонд Stichting INGKA Foundation располагает активами более чем в 30 млрд долларов.

Ингвар Кампрад основал IKEA, когда ему было 17 лет, но настоящего успеха достиг в 1956 году, когда компания предложила покупателям сборную мебель в плоских коробках

и новый формат торговли - магазин-склад. Он управлял компанией почти всю жизнь. В составе совета директоров он был до 2013 года, сейчас руководящие посты занимают его сыновья.

В настоящее время IКЕА владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. По состоянию на январь 2018 года корпорация владеет и управляет 412 магазинами в 49 странах.



