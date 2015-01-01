Deutsche Bank потратит миллиард евро на бонусы сотрудникам

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank третий год подряд заканчивает с убытками, однако руководство банка решило выделить более 1 миллиарда евро на бонусы и премии для сотрудников. Об сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на источники в банке.

По данным издания, решение о выделении столь крупных выплат на фоне не вызывающих оптимизма показателей вызвало в руководстве банка оживленную дискуссию.

Победили в ней те, кто считает, что без выплаты щедрых бонусов из банка «уйдут лучшие люди». Deutsche Bank действительно за последние месяцы потерял несколько ключевых сотрудников, ушедших к конкурентам. Так что

выплату бонусов там считают «инвестициями в будущее».

Deutsche Bank закончил 2015 год с убытком в 6,8 миллиарда евро. В 2016 году негативный показатель несколько снизился - до 1,4 миллиарда евро. В 2017 году банк также не получил прибыли, точные цифры по годовому балансу будут представлены в пятницу, 2 февраля.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, банк обязан был выплатить несколько штрафов в США, в частности, штраф в 150 миллионов долларов за «небезопасные практики на внешних валютных рынках».