Саули Ниинисте легко переизбрался на пост президента Финляндии

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте уверенно лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета 80 процентов голосов. Его поддержали почти две трети населения страны. Reuters передает, что ближайший конкурент Ниинисте, кандидат от "Союза "зеленых" Пекка Хаависто уже признал свое поражение.

Ниинисте, который участвует в выборах как независимый кандидат, на данный момент набирает 64,3 процента голосов. У Хаависто - лишь 11,1 процента. Третье место делят кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари и кандидат от движения избирателей Пааво Вяюрюнен, у них по 6 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного Министерства финансов.

Предварительные итоги голосования уже прокомментировал сам Ниинисте. «Меня поздравили по результатам предварительного голосования, но я, конечно, не могу спекулировать пока, каким будет конечный результат. Если действительно показатели останутся такими же, как сейчас, то я как человек ответственный буду ощущать эту ответственность, я очень растроган, что меня так поддержали», - заявил президент.

Основной этап голосования на выборах завершился в воскресенье в 20:00 по местному времени.

На выборах досрочно проголосовали 36,7 процента финнов, подсчет их голосов начался еще днем.

Всего на высший государственный пост претендовали восемь человек, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей. Ниинисте являлся однозначным фаворитом нынешней президентской гонке. Эксперты всю неделю отмечали, что выборы в стране могут пройти в один раунд.

Проголосовать на выборах могли граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Таким образом, право голоса имели 4,2 миллиона человек из более чем 5,5-миллионного населения.

Ожидается, что Ниинисте будет назван новым президентом страны в ближайшие часы. Его инаугурация состоится 1 февраля. Второй тур выборов возможен лишь в том случае, если никто не наберет более 50 процента голосов, вероятность чего сейчас фактически исключена.





