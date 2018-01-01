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Эрдоган хочет вернуть в Сирию 3,5 млн беженцев из Турции

NEWSru.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган | Фото: Emrah Yorulmaz / TT NYHETSBYRÅN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Сирии не преследует цели захвата территорий. По ее итогам, как он надеется, в Сирию вернутся обосновавшиеся в Турции миллионы беженцев, передает Anadolu.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящимся ныне в Турции», - заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции «Щит Евфрата», ныне ведут успешную борьбу в Африне.

Президент сообщил, что операция в Сирии направлена также на защиту интересов мирных жителей страны. «Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется», - уверяет он.

Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Как напоминает РИА «Новости», Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.


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