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Президента Кипра выберут во втором туре голосования

NEWSru.com
Флаг Республики Кипр/иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На Кипре прошел первый тур президентских выборов, который не смог выявить победителя. Во второй вышли действующий президент и кандидат от коммунистов, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные экзит-поллов.

В голосовании приняли участие более 70% имеющих такое право, сообщил избирком. Лидеры голосования - действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас.

По данным экзит-поллов, Анастасиадис набирает 40-42% голосов избирателей, Маллас - 27-32%. Официальные итоги выборов будут подведены избиркомом позднее в воскресенье.

Главу кипрского государства выбирают на пять лет прямым тайным голосованием. Второй тур будет проведен 4 февраля.


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